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noi.md logonoi
27 Июля 2026, 17:38
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В аэропорту выявили две попытки незаконного ввоза в Молдову товаров

Сотрудники таможенного поста Международного аэропорта Кишинёва выявили две попытки незаконного ввоза в Молдову товаров, не задекларированных таможенным органам.

В аэропорту выявили две попытки незаконного ввоза в Молдову товаров.
В аэропорту выявили две попытки незаконного ввоза в Молдову товаров.

Нарушения были обнаружены во время проверки пассажиров, прибывших рейсом из Стамбула. Несмотря на то что оба пассажира выбрали «зелёный коридор», предназначенный для лиц, которым нечего декларировать, при детальном досмотре багажа были выявлены незадекларированные предметы, передает noi.md

В багаже 52-летнего гражданина Финляндии таможенники обнаружили наручные часы с логотипом люксового бренда. Предварительная стоимость изделия оценивается примерно в 5 тыс. евро, точная сумма будет установлена по итогам экспертизы.

В аэропорту выявили две попытки незаконного ввоза в Молдову товаров

В аэропорту выявили две попытки незаконного ввоза в Молдову товаров

Источник
noi.md logonoi
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