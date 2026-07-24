Более 400 товаров для младенцев без документов обнаружили на границе.

Сообщается, что в ходе тщательного досмотра в грузовом отсеке транспортного средства таможенники обнаружили более 400 товаров, предназначенных для младенцев.

Продукция не была задекларирована таможенному органу, а также не сопровождалась документами, подтверждающими соответствие требованиям безопасности и качества.