theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
24 Июля 2026, 11:13
10 730
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Более 400 товаров для младенцев без документов обнаружили на границе

Нарушение выявили во время проверки микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, следовавшего из Финляндии. За рулем находился 29-летний гражданин Молдовы.

Более 400 товаров для младенцев без документов обнаружили на границе.
Более 400 товаров для младенцев без документов обнаружили на границе.

Сообщается, что в ходе тщательного досмотра в грузовом отсеке транспортного средства таможенники обнаружили более 400 товаров, предназначенных для младенцев. 

Продукция не была задекларирована таможенному органу, а также не сопровождалась документами, подтверждающими соответствие требованиям безопасности и качества.

Более 400 товаров для младенцев без документов обнаружили на границе

Более 400 товаров для младенцев без документов обнаружили на границе

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте