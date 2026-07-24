24 Июля 2026, 11:13
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Более 400 товаров для младенцев без документов обнаружили на границе
Нарушение выявили во время проверки микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, следовавшего из Финляндии. За рулем находился 29-летний гражданин Молдовы.
Сообщается, что в ходе тщательного досмотра в грузовом отсеке транспортного средства таможенники обнаружили более 400 товаров, предназначенных для младенцев.
Продукция не была задекларирована таможенному органу, а также не сопровождалась документами, подтверждающими соответствие требованиям безопасности и качества.