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customs
24 Июля 2026, 16:38
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Таможенники выявили три попытки незаконного ввоза товаров в Молдову

В первом случае сотрудники мобильных групп Таможенной службы неподалеку от города Бричаны остановили для проверки автомобиль Mercedes Vito, за рулем которого находился 61-летний гражданин Молдовы.

Таможенники выявили три попытки незаконного ввоза товаров в Молдову.
Таможенники выявили три попытки незаконного ввоза товаров в Молдову.

В ходе таможенного контроля было обнаружено около 200 единиц одежды и обуви, перевозимых без документов, подтверждающих их происхождение. Кроме того, товары могли нарушать права интеллектуальной собственности. Предварительная стоимость партии составляет около 60 тысяч леев, передает customs.gov.md

Во втором случае сотрудники таможенного поста «Тудора» проверили автобус Van Hool, следовавший из Украины. При сканировании багажа пассажиров в чемодане 51-летнего иностранного гражданина были обнаружены незадекларированные средства гигиены и товары бытового назначения.

Еще один случай был зафиксирован также на таможенном посту «Тудора», где проверили автомобиль Mercedes Vito, прибывший из Украины с несколькими пассажирами.

Хотя пассажиры заявили, что перевозят только личные вещи, в одном из чемоданов была обнаружена коммерческая партия фунгицидов, не задекларированная таможенному органу. По данному факту оформлены материалы в отношении 41-летнего иностранного гражданина.

Все товары были изъяты для последующей конфискации. В отношении причастных лиц могут быть применены меры административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Источник
customs
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