В аэропорту Кишинева у двух граждан Украины изъяли незадекларированные товары.

Сотрудники таможенного поста Международного аэропорта Кишинева пресекли две попытки ввоза в страну незадекларированных товаров. Нарушения были выявлены во время проверки пассажиров, прибывших рейсами из Стамбула.

В первом случае в багаже 38-летнего гражданина Украины обнаружили два дрона и портативное устройство для съемки. Эти товары подлежали обязательному декларированию, однако пассажир не заявил их таможенным органам.

Во втором случае у другого гражданина Украины, 30 лет, следовавшего тем же маршрутом, нашли четыре незадекларированных товара — мобильные телефоны и часы, которые также подлежали обязательному декларированию.

Все обнаруженные товары были изъяты и могут быть конфискованы. В отношении обоих граждан могут быть применены меры административной ответственности.