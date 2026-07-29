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29 Июля 2026, 14:07
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В аэропорту Кишинева у двух граждан Украины изъяли незадекларированные товары

Сотрудники таможенного поста Международного аэропорта Кишинева пресекли две попытки ввоза в страну незадекларированных товаров. Нарушения были выявлены во время проверки пассажиров, прибывших рейсами из Стамбула.

В аэропорту Кишинева у двух граждан Украины изъяли незадекларированные товары.
В аэропорту Кишинева у двух граждан Украины изъяли незадекларированные товары.

В первом случае в багаже 38-летнего гражданина Украины обнаружили два дрона и портативное устройство для съемки. Эти товары подлежали обязательному декларированию, однако пассажир не заявил их таможенным органам.

Во втором случае у другого гражданина Украины, 30 лет, следовавшего тем же маршрутом, нашли четыре незадекларированных товара — мобильные телефоны и часы, которые также подлежали обязательному декларированию.

Все обнаруженные товары были изъяты и могут быть конфискованы. В отношении обоих граждан могут быть применены меры административной ответственности.

В аэропорту Кишинева у двух граждан Украины изъяли незадекларированные товары

В аэропорту Кишинева у двух граждан Украины изъяли незадекларированные товары

Источник
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