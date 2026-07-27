Работы по реконструкции столичной улицы Вероники Микле продолжаются на новом участке.

Речь идёт об отрезке между улицами Александру Пушкина и Михая Эминеску, где движение транспорта будет приостановлено до 30 августа.

Мэрия муниципия Кишинёв уточняет, что на участке между улицами Александру Пушкина и Влайку Пыркэлаб уже были демонтированы старые тротуары, подготовлена территория для обустройства, выполнены основания для бордюров и установлены элементы разграничения, передает ipn.md

В период действия ограничений в этом районе установлены временные дорожные знаки и элементы сигнализации в соответствии со схемой организации дорожного движения. Водителей призывают соблюдать установленные знаки и указания сотрудников дорожной полиции.

Работы являются частью проекта по восстановлению и модернизации территорий, прилегающих к улице Вероники Микле, на участке между улицами Александра Пушкина и Армянской. Проект предусматривает обустройство тротуаров, расширение зелёных зон, установку городской мебели и создание более безопасного и доступного общественного пространства для пешеходов.