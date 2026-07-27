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ipn
27 Июля 2026, 16:45
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Работы по реконструкции столичной улицы Вероники Микле продолжаются на новом участке

Речь идёт об отрезке между улицами Александру Пушкина и Михая Эминеску, где движение транспорта будет приостановлено до 30 августа.

Работы по реконструкции столичной улицы Вероники Микле продолжаются на новом участке.
Работы по реконструкции столичной улицы Вероники Микле продолжаются на новом участке.

Мэрия муниципия Кишинёв уточняет, что на участке между улицами Александру Пушкина и Влайку Пыркэлаб уже были демонтированы старые тротуары, подготовлена территория для обустройства, выполнены основания для бордюров и установлены элементы разграничения, передает ipn.md

В период действия ограничений в этом районе установлены временные дорожные знаки и элементы сигнализации в соответствии со схемой организации дорожного движения. Водителей призывают соблюдать установленные знаки и указания сотрудников дорожной полиции.

Работы являются частью проекта по восстановлению и модернизации территорий, прилегающих к улице Вероники Микле, на участке между улицами Александра Пушкина и Армянской. Проект предусматривает обустройство тротуаров, расширение зелёных зон, установку городской мебели и создание более безопасного и доступного общественного пространства для пешеходов.

Источник
ipn
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