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deschide.md logodeschide
18 Июня 2026, 12:40
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Убийца из Березок приговорен к 20 годам лишения свободы за один из эпизодов

63-летний житель села Березки (Новоаненский район), который в 2011 году убил работника и закопал тело на территории собственного дома, был приговорен к 20 годам лишения свободы.

Убийца из Березок приговорен к 20 годам лишения свободы за один из эпизодов.
Убийца из Березок приговорен к 20 годам лишения свободы за один из эпизодов.

Приговор был вынесен судьями Каушанского суда, передает deschide.md

По данным Генеральной прокуратуры, преступление было совершено в период с 24 по 26 декабря 2011 года. Преступник, находясь у себя дома после конфликта с погибшим по поводу оплаты за выполненную работу, нанес ему многочисленные удары в разные части тела, включая голову, причинив несовместимые с жизнью травмы.

После совершения преступления подсудимый тайно закопал тело на территории собственного дома, чтобы скрыть следы преступления.

В результате ряда действий уголовного преследования и специальных следственных мероприятий, в том числе с участием агентов под прикрытием, останки жертвы были обнаружены и извлечены во время поисковой операции, проведенной в январе 2026 года.

В результате комплексных действий уголовного преследования и назначенной судебной экспертизы прокуроры собрали достаточно доказательств для передачи дела в суд, и первая инстанция вынесла обвинительный приговор в отношении подсудимого.

Прокуратура запросила пожизненное заключение, и после изучения полного приговора будет принято решение о возможности обжалования приговора.

Следует отметить, что под руководством прокуратуры в настоящее время ведутся другие уголовные дела в отношении этого же лица.

Источник
deschide.md logodeschide
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