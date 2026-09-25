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realitatea.md logorealitatea
25 Сентября 2026, 18:09
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У инспектора Таможенной службы выявили необоснованное имущество на 369 тысяч леев

Национальный орган по неподкупности (ANI) установил у старшего инспектора Таможенной службы Романа Чебана необоснованное имущество на сумму 368 990 леев.

У инспектора Таможенной службы выявили необоснованное имущество на 369 тысяч леев.
У инспектора Таможенной службы выявили необоснованное имущество на 369 тысяч леев.

Проверка охватила период с августа 2016 года по ноябрь 2025 года, передает realitatea.md

Согласно акту о констатации ANI, несоответствие было выявлено при сопоставлении имущества, доходов и расходов Романа Чебана и его супруги.

Проверка началась после обращения, поступившего в ANI в октябре 2025 года. В нём указывалось, что семья Чебан могла приобрести ряд активов, стоимость которых превышала задекларированные доходы.

В ходе проверки инспекторы изучили декларации о доходах и имуществе, а также информацию из государственных информационных систем, данных Государственной налоговой службы, Кадастра и Реестра недвижимого имущества.

Согласно документам, в проверяемый период Чебан декларировал заработную плату, подарки, полученные в связи с семейными мероприятиями, единовременное пособие при рождении ребёнка, выплаты по уходу за ребёнком и другие доходы.

В ANI заявили, что после сопоставления представленных деклараций с полученной в ходе проверки информацией были выявлены признаки нарушения законодательства о декларировании имущества и личных интересов.

Дело будет передано в компетентный суд для решения вопроса о конфискации необоснованного имущества.

Если акт ANI вступит в законную силу, Роман Чебан будет освобождён от занимаемой должности и на три года лишится права занимать государственные должности. Его также внесут в Государственный реестр лиц, в отношении которых действует соответствующий запрет.

При этом акт о констатации может быть обжалован в судебном порядке.

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Источник
realitatea.md logorealitatea
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