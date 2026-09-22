ANI нашел у сотрудника Службы госохраны необоснованное имущество на 600 тысяч леев.

Национальный орган по неподкупности (ANI) обнаружил у сотрудника Службы госохраны Драгоша Кырнаца необоснованное имущество на сумму более 600 тысяч леев.

ANI проверило активы Кырнаца за 2020, 2022 и 2023 годы. Таким образом, инспекторы по неподкупности установили, что он «нарушил правовой режим декларирования имущества и личных интересов и владеет необоснованным имуществом на сумму 618 116 леев», передает zdg.md

ANI также распорядилось о прекращении его полномочий, трудовых или служебных отношений в соответствии с условиями, предусмотренными действующим законодательством.

«Орган передаст дело в суд для рассмотрения с целью вынесения решения о конфискации необоснованного имущества в размере выявленной существенной разницы. После того как акт о констатации вступит в силу, лицо, в отношении которого проводилась проверка, будет лишено права осуществлять любую функцию, указанную в ст. 3 ч.1 Закона 133/2016 о декларировании личного имущества и интересов, на срок 3 года, будучи внесенным в Государственный реестр лиц, которым запрещено занимать должности, предусмотренные настоящим законом», — сообщает ANI.

Указанное лицо имеет право оспорить это решение, которое на данный момент не является окончательным.

В своих пояснениях, включенных в акт констатации, Кырнац заявил: «За 2022 финансовый год, что касается поступлений наличных средств (999 865 леев и 543 044 лея) и совершенных покупок (Toyota Camry и квартира): внесенная и использованная сумма поступила из доходов/пожертвований, полученных от матери/накопленных сбережений/продажи ранее приобретенного имущества. Отмечаю, что эти средства были переведены/хранились законно (…).

За 2023 финансовый год, касательно покупки Mazda 6 (250 000 лей): источником финансирования стали оставшиеся сбережения и доход от продажи предыдущего автомобиля. (…) Автомобиль Mercedes E200 CDI был приобретен с техническими дефектами, поэтому сумма, указанная в договоре купли-продажи, не совпадает с оценочной рыночной стоимостью. (…) Отсутствие упоминания о праве проживания было связано с тем, что я не был проинформирован об обязанности заявить об этом факте, при этом не было никакого злого умысла.

(…) Пожертвования, сделанные матерью в период 2016–2017 годов, представляли собой разовую финансовую помощь, которая осуществлялась посредством доверенности от ее имени. При этом их неуказание в личных декларациях о доходах и имуществе произошло именно по той причине, что я не знал об этих операциях. Отмечу, что данное упущение не было обусловлено намерением скрыть информацию или ввести в заблуждение компетентный орган.

(…) Переводы, осуществленные в марте 2022 года моей матерью (на общую сумму 49 500 евро), были связаны с тем, что она в тот момент находилась в Италии. Причины их недекларирования не были преднамеренными и не преследовали цели сокрытия, а заключались в том, что я заполнил декларацию об имуществе и личных интересах 25 февраля 2022 года».