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logos-press.md logologos-press
14 Сентября 2026, 16:08
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Таможенная служба перечислила в бюджет 955,15 млн леев в период с 7 по 13 сентября

С учетом поступлений за последнюю неделю общая сумма средств, собранных таможенными органами с начала года, составила около 30 млрд леев.

Таможенная служба перечислила в бюджет 955,15 млн леев в период с 7 по 13 сентября.
Таможенная служба перечислила в бюджет 955,15 млн леев в период с 7 по 13 сентября.

Контрольные показатели по сборам в бюджет от деятельности Таможенной службы выполнены за этот период на 103,4%, отмечает ведомство, передает logos-pres.md

В информации ТС также сообщается, что в период с 7 по 13 сентября 2026 года физическими лицами были ввезены товары, стоимость которых на таможне превышает необлагаемый налогом лимит. 

За счет дополнительного налогообложения этих товаров в бюджет собрано около 25,6 млн леев. Также за отчетный период было оформлено 12 256 таможенных деклараций, а поток транспортных средств составил 88 537 пересечений. 

Наиболее транзитными таможенными пунктами остаются Леушень и Скулень.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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