Туристов предупредили о фальшивых банкнотах в 50 евро в Болгарии.

После перехода Болгарии на евро с 1 января 2026 года отдыхающие могут расплачиваться единой валютой, однако специалисты советуют быть осторожнее при расчетах наличными.

Cлучаев обнаружения фальшивых денег в Болгарии меньше, чем в соседней Румынии, однако там чаще встречаются поддельные купюры более высокого номинала, в том числе 50 евро, которые распространяются в туристических курортах, сообщает libertatea.ro

Эксперты отмечают, что большинство подделок не отличаются высоким качеством и их можно распознать без специального оборудования. Среди основных признаков фальшивки — обычная бумага вместо хлопковой, отсутствие или плохое качество водяного знака, некачественная голограмма и отсутствие защитных элементов. В некоторых случаях на обнаруженных купюрах даже присутствовали надписи «COPY» или «PROP COPY».

Специалисты советуют сразу после получения сдачи проверять банкноты на ощупь, смотреть их на свет и наклонять, чтобы убедиться в наличии защитных элементов и изменении цвета голограммы. Также рекомендуется заранее покупать валюту только в банках или лицензированных обменных пунктах, использовать для повседневных расходов купюры небольшого номинала и по возможности чаще расплачиваться банковской картой.