theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
libertatea.ro logolibertatea
4 Августа 2026, 09:21
5 210
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Туристов предупредили о фальшивых банкнотах в 50 евро в Болгарии

После перехода Болгарии на евро с 1 января 2026 года отдыхающие могут расплачиваться единой валютой, однако специалисты советуют быть осторожнее при расчетах наличными.

Туристов предупредили о фальшивых банкнотах в 50 евро в Болгарии.
Туристов предупредили о фальшивых банкнотах в 50 евро в Болгарии.

Cлучаев обнаружения фальшивых денег в Болгарии меньше, чем в соседней Румынии, однако там чаще встречаются поддельные купюры более высокого номинала, в том числе 50 евро, которые распространяются в туристических курортах, сообщает libertatea.ro

Эксперты отмечают, что большинство подделок не отличаются высоким качеством и их можно распознать без специального оборудования. Среди основных признаков фальшивки — обычная бумага вместо хлопковой, отсутствие или плохое качество водяного знака, некачественная голограмма и отсутствие защитных элементов. В некоторых случаях на обнаруженных купюрах даже присутствовали надписи «COPY» или «PROP COPY». 

Специалисты советуют сразу после получения сдачи проверять банкноты на ощупь, смотреть их на свет и наклонять, чтобы убедиться в наличии защитных элементов и изменении цвета голограммы. Также рекомендуется заранее покупать валюту только в банках или лицензированных обменных пунктах, использовать для повседневных расходов купюры небольшого номинала и по возможности чаще расплачиваться банковской картой.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
libertatea.ro logolibertatea
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте