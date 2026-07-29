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bb.lv logobb
29 Июля 2026, 08:39
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Европейский центральный банк представил финальные варианты дизайна новых банкнот евро

Теперь европейцы должны решить, будут ли на них изображены деятели науки и искусства или природа.

Европейский центральный банк представил финальные варианты дизайна новых банкнот евро.
Европейский центральный банк представил финальные варианты дизайна новых банкнот евро.

Всего ЕЦБ получил 1200 эскизов, но в итоге сократил список идей до двух тематических направлений — европейская культура и европейская природа, сообщает bb.lv

В первую группу попали личности, оставившие заметный след в истории искусства, музыки, науки и литературы. Во вторую — реки и птицы, символы европейского биоразнообразия и необходимости его защиты, сообщает "Евроньюс".

ЕЦБ открывает голосование

Десять проектов-финалистов представила председатель ЕЦБ Кристин Лагард, призвавшая европейцев активно участвовать в выборе новых купюр.

Проголосовать можно здесь. В каждой из двух тем разработано по пять различных дизайнов в разных графических стилях: одни более современны и минималистичны, другие ближе к изображаемым персонажам и объектам.

Шесть ключевых фигур истории

Если победит направление, посвященное культуре, на новых банкнотах появятся некоторые из самых влиятельных фигур европейской истории.

На банкноте номиналом 5 евро будет изображена оперная певица Мария Каллас.

Купюра в 10 евро будет посвящена немецкому композитору Людвигу ван Бетховену, а банкнота в 20 евро — нобелевскому лауреату по физике и химии Марии Кюри.

На банкноте в 50 евро появится Сервантес, автор «Дон Кихота», одного из важнейших романов мировой литературы.

Крупнейшие номиналы будут посвящены двум знаковым фигурам европейской мысли: Леонардо да Винчи — на купюре в 100 евро, и Берта фон Суттнер, лауреат Нобелевской премии мира, — на банкноте в 200 евро.

Птицы — символы Европы

Альтернативный вариант делает ставку на природу. На каждой банкноте изображен вид европейской птицы на фоне речного пейзажа, а на обратной стороне — виды ключевых институтов ЕС.

В серии предусмотрены стенолаз рядом с Европарламентом, зимородок — с Еврокомиссией, щурка — с ЕЦБ, белый аист — с Судом Евросоюза, шилоклювка — с Евросоветом и Советом ЕС, и, наконец, северная олуша — с Европейской счетной палатой.

После завершения консультаций и определения победившего проекта ЕЦБ перейдет к техническим этапам подготовки выпуска новых банкнот.

Европейский центральный банк представил финальные варианты дизайна новых банкнот евро

Европейский центральный банк представил финальные варианты дизайна новых банкнот евро

Европейский центральный банк представил финальные варианты дизайна новых банкнот евро

Европейский центральный банк представил финальные варианты дизайна новых банкнот евро

Европейский центральный банк представил финальные варианты дизайна новых банкнот евро

Европейский центральный банк представил финальные варианты дизайна новых банкнот евро
Европейский центральный банк представил финальные варианты дизайна новых банкнот евро

Источник
bb.lv logobb
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