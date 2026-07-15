Подростки из Кишинёва сняли полнометражный художественный фильм «Будь Золотым».

В столице состоится показ полнометражного художественного фильма «Будь Золотым» - проекта, созданного учениками Театрального лицея имени Юрия Хармелина.

От первых страниц сценария до финального монтажа фильм был реализован силами молодой команды без поддержки крупных студий. Над проектом работали ученики театрального лицея, которые самостоятельно занимались написанием сценария, организацией съёмок, актёрской игрой, режиссурой, операторской работой, монтажом и постпродакшеном.

«Будь Золотым» - это история взросления, дружбы, любви, преданности и поиска себя в этом непростом мире. Картина вдохновлена эстетикой Америки 1960-х годов и сочетает атмосферу классических драм о подростках с темами, которые остаются актуальными независимо от времени и возраста.

Работа над фильмом заняла целый год. За это время команда прошла путь, с которым обычно сталкиваются профессиональные кинопроизводства: поиск финансирования, организация съёмок, подбор локаций, создание костюмов и реквизита, запись звука, монтаж, цветокоррекция и продвижение проекта. Несмотря на ограниченные ресурсы, авторам удалось завершить полнометражную картину продолжительностью около 100 минут.

Главной целью проекта было не только снять фильм, но и показать, что большое кино начинается не с бюджета, а с идеи, настойчивости и команды, готовой пройти весь путь до конца.

«Я хотел показать настоящую, искреннюю дружбу, которая проходит проверку тяжёлыми жизненными обстоятельствами. Фильм поднимает темы поиска себя, самопожертвования и цены собственных решений. Для нас „Будь Золотым“ — это не просто фильм, а частичка души, которую мы вложили в этот проект. Это приключение доказало нам, что невозможное возможно, если не переставать идти вперёд», — говорит режиссёр фильма Тимур Мороз.

Показ станет возможностью познакомиться с независимым подростковым кино, созданным в Молдове, и поддержать новое поколение молодых кинематографистов, делающих первые шаги в профессии.

Фильм: «Будь Золотым»

Дата: 18 июля

Время: 18:00

Стоимость билета: 150 лей

Место: Teatrul Radical, ул. Колумна, 145, Кишинёв