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rupor.md logorupor
19 Июня 2026, 09:02
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Цены на Центральном рынке: смородина бьет рекорды, кабачки и огурцы дешевеют

Сезонные фрукты и овощи занимают всё больше места на прилавках Центрального рынка Кишинева. Цены варьируются в зависимости от вида продукции, сорта и качества.

Цены на Центральном рынке: смородина бьет рекорды, кабачки и огурцы дешевеют.
Цены на Центральном рынке: смородина бьет рекорды, кабачки и огурцы дешевеют.

Среди самых популярных фруктов абрикосы и нектарины продаются по 50 леев за килограмм. Черешня стоит около 40 леев за килограмм, вишня — 35 леев, а клубника — примерно 38 леев за килограмм, пишет rupor.md

Одним из самых дорогих сезонных продуктов стала красная смородина — её стоимость достигает 100 леев за килограмм.

Среди овощей помидоры продаются по цене от 35 до 65 леев за килограмм в зависимости от сорта, размера и цвета. Грибы стоят от 35 до 45 леев за килограмм, а огурцы можно купить по более доступным ценам — от 14 до 30 леев за килограмм.

Также покупателям предлагают кабачки по 13 леев за килограмм, свежий зеленый горошек по 38 леев, а молодой картофель стоит от 9 до 18 леев за килограмм.

Цены на Центральном рынке: смородина бьет рекорды, кабачки и огурцы дешевеют

Цены на Центральном рынке: смородина бьет рекорды, кабачки и огурцы дешевеют

Цены на Центральном рынке: смородина бьет рекорды, кабачки и огурцы дешевеют

Цены на Центральном рынке: смородина бьет рекорды, кабачки и огурцы дешевеют

Цены на Центральном рынке: смородина бьет рекорды, кабачки и огурцы дешевеют

Источник
rupor.md logorupor
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