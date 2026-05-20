Немецкий министр записал видеообращение с Центрального рынка Кишинёва.

Официальным залам заседаний немецкий чиновник предпочел Центральный рынок молдавской столицы, откуда записал свое итоговое видеообращение, пишет logos-pres.md

В своём обращении на фоне торговых рядов Крихбаум подвёл итоги министерской конференции, напомнив, что в условиях беспрецедентного давления на демократические ценности Совет Европы принял чёткие резолюции в защиту Украины и прав человека.

Особое внимание немецкий дипломат уделил ситуации в Молдове и выразил солидарность с президентом Майей Санду, назвав её «очень мужественной женщиной».

«Она очень, очень мужественная женщина, особенно когда речь идёт о защите свободы Республики Молдова. Это звучит так банально, но на самом деле это чрезвычайно сложно — против России, против Путина, который (…) решил выдавать российские паспорта людям, живущим в Приднестровье — узкой полосе территории Республики Молдова», — сказал министр.

Крихбаум провёл прямую параллель с событиями на востоке Украины и подчеркнул, что укрепление безопасности Молдовы напрямую связано со стабильностью самой Европы.

«Поэтому у нас есть огромный интерес к тому, чтобы укреплять и поддерживать Республику Молдова, потому что тем самым мы делаем это и для себя — для нашей стабильности, для нашего способа жить в свободе и безопасности» — заявил немецкий министр по европейским делам.

Выбор столь необычной локации для столь серьёзного заявления министр объяснил личными предпочтениями. Он признался, что в свободное от официальных встреч время часто бывает на рынке у себя на родине в Пфорцхайме и округе Энц.