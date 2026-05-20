Немецкий министр записал видеообращение с Центрального рынка Кишинёва
Государственный министр по европейским делам Федеративной Республики Германия Гюнтер Крихбаум, побывавший в Молдове для участия в министерской сессии Совета Европы, привлек внимание экстравагантным дипломатическим жестом.
Официальным залам заседаний немецкий чиновник предпочел Центральный рынок молдавской столицы, откуда записал свое итоговое видеообращение, пишет logos-pres.md
В своём обращении на фоне торговых рядов Крихбаум подвёл итоги министерской конференции, напомнив, что в условиях беспрецедентного давления на демократические ценности Совет Европы принял чёткие резолюции в защиту Украины и прав человека.
Особое внимание немецкий дипломат уделил ситуации в Молдове и выразил солидарность с президентом Майей Санду, назвав её «очень мужественной женщиной».
«Она очень, очень мужественная женщина, особенно когда речь идёт о защите свободы Республики Молдова. Это звучит так банально, но на самом деле это чрезвычайно сложно — против России, против Путина, который (…) решил выдавать российские паспорта людям, живущим в Приднестровье — узкой полосе территории Республики Молдова», — сказал министр.
Крихбаум провёл прямую параллель с событиями на востоке Украины и подчеркнул, что укрепление безопасности Молдовы напрямую связано со стабильностью самой Европы.
«Поэтому у нас есть огромный интерес к тому, чтобы укреплять и поддерживать Республику Молдова, потому что тем самым мы делаем это и для себя — для нашей стабильности, для нашего способа жить в свободе и безопасности» — заявил немецкий министр по европейским делам.
Выбор столь необычной локации для столь серьёзного заявления министр объяснил личными предпочтениями. Он признался, что в свободное от официальных встреч время часто бывает на рынке у себя на родине в Пфорцхайме и округе Энц.