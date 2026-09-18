18 Сентября 2026, 12:05
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Цена дизеля в Молдове достигла нового рекорда — 36,11 лея.
Цена дизеля в Молдове достигла нового рекорда — 36,11 лея
Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало новую максимальную стоимость бензина и дизтоплива, которая будет действовать с 19 по 21 сентября.
По данным НАРЭ, дизельное топливо на выходных подорожает на 25 банов - до 36 леев 11 банов, пишет bani.md
Дорожает и бензин. Максимальная стоимость 95-го бензина установлена на уровне 33,80 лея за литр — на 13 банов дороже предыдущего тарифа.
Напомним, директор НАРЭ Алексей Таран считает, что в нынешних условиях на международном рынке цена дизельного топлива в Молдове не должна достигнуть 40 леев за литр, хотя в ближайшие дни возможно дальнейшее повышение.