Цена дизеля в Молдове достигла нового рекорда — 36,11 лея.

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало новую максимальную стоимость бензина и дизтоплива, которая будет действовать с 19 по 21 сентября.

По данным НАРЭ, дизельное топливо на выходных подорожает на 25 банов - до 36 леев 11 банов, пишет bani.md

Дорожает и бензин. Максимальная стоимость 95-го бензина установлена на уровне 33,80 лея за литр — на 13 банов дороже предыдущего тарифа.

Напомним, директор НАРЭ Алексей Таран считает, что в нынешних условиях на международном рынке цена дизельного топлива в Молдове не должна достигнуть 40 леев за литр, хотя в ближайшие дни возможно дальнейшее повышение.