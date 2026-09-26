Техуниверситет запускает программу подготовки агентов по недвижимости

Агентство геодезии, картографии и кадастра сообщает об открытии регистрации на программу профессиональной подготовки «Агент по недвижимости», которую проводит Технический университет через Центр непрерывного образования.

Программа охватывает вопросы права в сфере недвижимости, кадастра, оценки недвижимости, градостроительства, финансов, менеджмента и маркетинга, сообщает logos-press.md

Цель программы – сформировать профессиональные компетенции, необходимые для посреднической и консультационной деятельности на рынке недвижимости. В числе итоговых навыков – анализ рынка, работа с технической и кадастровой документацией, подготовка сделок, оценка вариантов финансирования, маркетинг и профессиональные переговоры.

Напомним, 26 марта 2026 года парламент принял во втором чтении законопроект, регулирующий деятельность агентов недвижимости. Документ предусматривает обязательную сертификацию специалистов, письменные договоры с клиентами, запрет скрытых комиссий и вводящей в заблуждение рекламы, а также создание соответствующего модуля в информационной системе Агентства геодезии, картографии и кадастра.

Закон вступает в силу в декабре. Для лиц, которые уже осуществляли посредническую деятельность, предусмотрен 12-месячный переходный период для получения необходимых сертификатов.