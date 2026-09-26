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logos-press.md logologos-press
26 Сентября 2026, 10:30
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Техуниверситет запускает программу подготовки агентов по недвижимости

Агентство геодезии, картографии и кадастра сообщает об открытии регистрации на программу профессиональной подготовки «Агент по недвижимости», которую проводит Технический университет через Центр непрерывного образования.

ТУМ запускает программу подготовки агентов по недвижимости.
ТУМ запускает программу подготовки агентов по недвижимости.

Программа охватывает вопросы права в сфере недвижимости, кадастра, оценки недвижимости, градостроительства, финансов, менеджмента и маркетинга, сообщает logos-press.md

Цель программы – сформировать профессиональные компетенции, необходимые для посреднической и консультационной деятельности на рынке недвижимости. В числе итоговых навыков – анализ рынка, работа с технической и кадастровой документацией, подготовка сделок, оценка вариантов финансирования, маркетинг и профессиональные переговоры. 

Напомним, 26 марта 2026 года парламент принял во втором чтении законопроект, регулирующий деятельность агентов недвижимости. Документ предусматривает обязательную сертификацию специалистов, письменные договоры с клиентами, запрет скрытых комиссий и вводящей в заблуждение рекламы, а также создание соответствующего модуля в информационной системе Агентства геодезии, картографии и кадастра. 

Закон вступает в силу в декабре. Для лиц, которые уже осуществляли посредническую деятельность, предусмотрен 12-месячный переходный период для получения необходимых сертификатов.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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