Цены на квартиры в Кишиневе выросли более чем вдвое с 2019 года.

Это означает, что цены предложения в среднем более чем в два раза превышают уровень начала базового периода. Наибольший рост зафиксирован на рынке нового жилья, сообщает bani.md

Вместе с тем во втором квартале 2026 года появились первые признаки охлаждения рынка. Совокупный индекс цен предложения снизился на 1,1% по сравнению с предыдущим кварталом. На первичном рынке снижение составило 0,2%, а на вторичном — 1,7%. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены остаются значительно выше.

НБМ отмечает, что риски, связанные с переоцененностью жилой недвижимости, сохранялись и на конец второго квартала 2026 года. Одновременно продолжают расти объемы кредитования строительного сектора и выдачи кредитов на покупку жилья.

Что касается сделок, то во втором квартале 2026 года общее количество операций купли-продажи недвижимости выросло на 6,2% по сравнению с предыдущим кварталом. При этом по сравнению со вторым кварталом прошлого года показатель увеличился на 86,9%.

Количество сделок с жилой недвижимостью выросло на 5,3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 91,3% — по сравнению со вторым кварталом 2025 года.

В муниципии Кишинев сосредоточена почти половина сделок с недвижимостью в Молдове. Согласно отчету, на столицу пришлось 46,8% всех сделок купли-продажи жилой недвижимости и 15,6% сделок с нежилыми объектами.

НБМ также отмечает, что ипотечные кредиты составляют 47% от общего числа сделок купли-продажи недвижимости в муниципии Кишинев. По сравнению с предыдущим кварталом их доля выросла на 1,1 процентного пункта.