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logos.press.md logologos
30 Июля 2026, 11:24
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Таможня напомнила, на какую сумму можно ввозить товары в Молдову без уплаты пошлин

Разъяснение сделано в контексте того, что таможня регулярно сообщает о начисленных пошлинах в случаях, когда стоимость товаров превышает разрешённую.

Таможня уточнила, на какую сумму можно ввозить товары в Молдову без уплаты пошлин.
Таможня уточнила, на какую сумму можно ввозить товары в Молдову без уплаты пошлин.

Например, на прошлой неделе физические лица ввезли в таможенное пространство Молдовы товары, стоимость которых превышала необлагаемый налогом лимит, за что были начислены дополнительные платежи в размере около 21,7 млн леев, сообщает logos-press.md

Таможенники уточняют, что разрешённые к ввозу товары не должны быть дороже: 

— 430 евро – для товаров, перевозимых воздушным транспортом; 

— 300 евро – для товаров, перевозимых наземным транспортом. 

В случае наличные денег, с которыми также регулярно происходят проблемы, сумма, которую можно ввозить/вывозить не декларируя, не должна превышать эквивалента 10 000 евро.

Источник
logos.press.md logologos
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