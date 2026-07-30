Таможня напомнила, на какую сумму можно ввозить товары в Молдову без уплаты пошлин

Разъяснение сделано в контексте того, что таможня регулярно сообщает о начисленных пошлинах в случаях, когда стоимость товаров превышает разрешённую.

Например, на прошлой неделе физические лица ввезли в таможенное пространство Молдовы товары, стоимость которых превышала необлагаемый налогом лимит, за что были начислены дополнительные платежи в размере около 21,7 млн леев, сообщает logos-press.md

Таможенники уточняют, что разрешённые к ввозу товары не должны быть дороже:

— 430 евро – для товаров, перевозимых воздушным транспортом;

— 300 евро – для товаров, перевозимых наземным транспортом.

В случае наличные денег, с которыми также регулярно происходят проблемы, сумма, которую можно ввозить/вывозить не декларируя, не должна превышать эквивалента 10 000 евро.