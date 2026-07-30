На севере Молдовы задержали товары без документов на 200 тысяч леев.

Случай был задокументирован сотрудниками мобильных групп Таможенной службы, которые остановили для таможенного контроля автомобиль Volkswagen Crafter, двигавшийся по трассе R7 вблизи Рышкан.

Cообщается, что в результате проверки в грузовом отсеке автомобиля обнаружили крупную партию товаров, среди которых бытовая техника, мобильные телефоны, ювелирные изделия, обувь, парфюмерия и аксессуары. Все они перевозились без документов, подтверждающих их законное происхождение и/или таможенное оформление.

Предварительная стоимость обнаруженного товара составляет около 200 тысяч леев.