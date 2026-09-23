Таможенники обнаружили незадекларированные товары на 235 000 леев.

Первые два случая были задокументированы сотрудниками мобильных групп Таможенной службы совместно с сотрудниками таможенного поста Леушены после проверки двух транспортных средств, следовавших на въезд в страну.

В результате в автомобиле Mercedes Sprinter под управлением 42-летнего гражданина Молдовы были обнаружены различные товары, не задекларированные при таможенном контроле. В то же время при проверке автобуса Van Hool под управлением 48-летнего гражданина Молдовы были выявлены незадекларированные товары, в том числе дроны, колесные диски, видеокамера и телефон последнего поколения, передает customs.gov.md

Предварительная стоимость товаров составляет около 150 000 леев, точная сумма будет установлена позднее.

В другом случае на трассе Кишинёв — Леушены сотрудники мобильных групп остановили для проверки автобус Van Hool, перевозивший пассажиров и несопровождаемые посылки. В ходе таможенного контроля среди багажа были обнаружены инъекционные препараты и расходные материалы стоимостью около 85 000 леев, не задекларированные при пересечении таможенной границы. По данному факту задокументирован 46-летний водитель, гражданин Молдовы.

Товары были изъяты и могут быть конфискованы, а причастным лицам грозят санкции в соответствии с положениями ч. (10) ст. 287 Кодекса Республики Молдова о правонарушениях.