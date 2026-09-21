Пассажиры из Стамбула пытались провезти незадекларированные товары.

Случаи были выявлены сотрудниками таможенного поста Международного аэропорта Кишинёва в ходе специального досмотра багажа пассажиров, прибывших в страну рейсом из Стамбула.

В первом случае в багаже 42-летней гражданки США, выбравшей зелёный коридор «Нечего декларировать», было обнаружено незадекларированное в установленном порядке золотое колье с обозначением люксового бренда. Оценочная стоимость изделия превышает 100 000 леев, передает customs.gov.md

Во втором случае в результате неинтрузивного контроля багажа, принадлежавшего 56-летнему гражданину Японии, была обнаружена коммерческая партия средств для полировки автомобилей, не задекларированная таможенным органам.

Ещё одна пассажирка, 51-летняя гражданка Республики Молдова, перевозила в личном багаже косметическую продукцию, стоимость которой превышала необлагаемый лимит в 430 евро и которая не была задекларирована при прохождении таможенного контроля.

Товары были изъяты и могут быть конфискованы, а пассажирам грозят санкции в соответствии с положениями ст. 43¹ и ч. (10) ст. 287 Кодекса о правонарушениях.