theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
customs.gov.md logocustoms
21 Сентября 2026, 21:29
77
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Пассажиры из Стамбула пытались провезти незадекларированные товары

Случаи были выявлены сотрудниками таможенного поста Международного аэропорта Кишинёва в ходе специального досмотра багажа пассажиров, прибывших в страну рейсом из Стамбула.

Пассажиры из Стамбула пытались провезти незадекларированные товары.
Пассажиры из Стамбула пытались провезти незадекларированные товары.

В первом случае в багаже 42-летней гражданки США, выбравшей зелёный коридор «Нечего декларировать», было обнаружено незадекларированное в установленном порядке золотое колье с обозначением люксового бренда. Оценочная стоимость изделия превышает 100 000 леев, передает customs.gov.md

Во втором случае в результате неинтрузивного контроля багажа, принадлежавшего 56-летнему гражданину Японии, была обнаружена коммерческая партия средств для полировки автомобилей, не задекларированная таможенным органам.

Ещё одна пассажирка, 51-летняя гражданка Республики Молдова, перевозила в личном багаже косметическую продукцию, стоимость которой превышала необлагаемый лимит в 430 евро и которая не была задекларирована при прохождении таможенного контроля.

Товары были изъяты и могут быть конфискованы, а пассажирам грозят санкции в соответствии с положениями ст. 43¹ и ч. (10) ст. 287 Кодекса о правонарушениях.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
customs.gov.md logocustoms
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте