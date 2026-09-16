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customs.gov.md logocustoms
16 Сентября 2026, 17:47
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На двух КПП выявили незадекларированные лекарства и стоматологические инструменты

В первом случае на таможенном посту Крива для прохождения контроля остановился автобус, следовавший регулярным рейсом Львов — Кишинёв.

На двух КПП выявили незадекларированные лекарства и стоматологические инструменты.
На двух КПП выявили незадекларированные лекарства и стоматологические инструменты.

В результате таможенного контроля в личном багаже 39-летней нерезидентки сотрудники таможни обнаружили незадекларированные инъекционные препараты и расходные материалы, а также около 350 таблеток, передает customs.gov.md

В другом случае на таможенном посту Тудора проверили автобус, выполнявший регулярный рейс Одесса — Кишинёв. Сотрудники таможни распорядились проверить личный багаж пассажиров с помощью сканера. В результате в одном из чемоданов были обнаружены стоматологические инструменты, не задекларированные таможенным органам. Они принадлежали 58-летней нерезидентке.

Товары были изъяты и могут быть конфискованы, а привлечённым к ответственности лицам грозят административные санкции.

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Источник
customs.gov.md logocustoms
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