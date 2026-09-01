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tvrmoldova.md logotvrmoldova
22 Сентября 2026, 08:02
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"Судейский дебош" на АЗС в Сороках: один участник лишился должности, двое наказаны

Трое судей Сорокского суда, оказавшиеся в октябре 2025 года в центре скандала на автозаправке, узнали о санкциях, примененных к ним Пленумом Дисциплинарной коллегии Высшего совета магистратуры.

"Судейский дебош" на АЗС в Сороках: один участник лишился должности, двое наказаны.
"Судейский дебош" на АЗС в Сороках: один участник лишился должности, двое наказаны.

Согласно решению, Геннадий Пурич получил предупреждение, Дину Брэшовяну — выговор, а Геннадий Токаюк был освобожден от должности. Санкции были применены на основании закона о дисциплинарной ответственности судей, сообщает tvrmoldova.md

Согласно информации, представленной в деле, трое судей находились в состоянии алкогольного опьянения и вступили в конфликт с сотрудником одной из автозаправок в Сороках. Они били и толкали работника АЗС, а также повредили имущество на территории заправки.

После приезда полиции Геннадий Токаюк сел за руль и попытался уехать, однако не справился с управлением и врезался в бордюр. Судья отказался проходить тест на алкотестере, после чего его доставили в больницу для взятия биологических проб. Анализы показали высокую концентрацию алкоголя в крови.

В июле 2026 года Сорокский суд приговорил Токаюка к штрафу в размере 75 тысяч леев и лишил его права управления автомобилем, признав виновным в управлении автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Решение может быть обжаловано в Высшем совете магистратуры.

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Источник
tvrmoldova.md logotvrmoldova
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