theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
14 Сентября 2026, 10:42
6 690
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Латвии уволили министра, которого поймали пьяным за рулем

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс уволил министра социального обеспечения Рейниса Узулниекса после того, как его задержала полиция за рулем с уровнем алкоголя, примерно в шесть раз превышающим установленный законом предел.

В Латвии уволили министра, которого поймали пьяным за рулем.
В Латвии уволили министра, которого поймали пьяным за рулем.

Об этом латвийский премьер написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Кулбергс подчеркнул, что человек, садящийся за руль в нетрезвом состоянии, "подвергает опасности здоровье и жизнь других людей".

"Со стороны министра это безответственный и категорически неприемлемый поступок. Поэтому увольнение Узулниекса с должности является единственным правильным решением", – подчеркнул он.

Как сообщает LSM, полиция задержала министра в субботу. Отмечается, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения – с уровнем 3,5 промилле.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс также осудил этот инцидент.

"Особенно недопустимо и позорно, когда подобные действия совершают государственные чиновники – министры, парламентарии или сотрудники правоохранительных органов. Такое поведение заслуживает сурового наказания, поскольку никто не стоит над законом, и это является сигналом для всего общества", – прокомментировал президент.

Напомним, в 2023 году тогдашний заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас объявил об отставке после того, как его поймали за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

А в 2024 году тогдашнего министра финансов Австрии Магнуса Бруннера на четыре недели лишили водительских прав за превышение скорости.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте