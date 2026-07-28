Судебные решения Молдовы будут признаваться за рубежом.

Молдова присоединится к Конвенции о признании и исполнении иностранных судебных решений по гражданским и коммерческим делам 2019 года, приняв соответствующий законопроект в первом чтении. Об этом сообщает парламент.

После завершения всех внутригосударственных процедур ратификации и сдачи документа на хранение Конвенция вступит для Молдовы в силу ровно через год. Новая правовая база охватит такие страны, как государства Европейского союза, Великобритания, Украина, Албания и другие участники договора, передает rupor.md

Участие в соглашении накладывает на республику как обязательства, так и права. Страна обязуется признавать и исполнять решения судов иностранных государств-участников, применяя строго установленные Конвенцией основания для отказа, а решения отечественных судов точно так же получат официальное признание и смогут исполняться на территории других государств-участников.

Внедрение единого международного механизма направлено на укрепление правовой определенности в гражданской и коммерческой сферах. По оценкам властей, это позволит существенно сократить финансовые расходы и длительность судебных процедур при трансграничных спорах, гарантировать физическим и юридическим лицам эффективный доступ к правосудию, а также стимулировать международную торговлю, инвестиционную привлекательность и мобильность.