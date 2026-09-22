22 Сентября 2026, 21:56
26
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Подпишитесь на новости Point.md в Google
Судья Виталие Будеч не прошел повторную внешнюю оценку и будет уволен.
Судья Виталие Будеч не прошел повторную внешнюю оценку и будет уволен
Высший совет магистратуры подтвердил, что судья Виталие Будеч, претендовавший на должность в Апелляционной палате Центр, не прошел повторную внешнюю оценку. По закону это влечет его освобождение от должности судьи.
Решение приняли на заседании ВСМ 22 сентября после рассмотрения отчета Комиссии по внешней оценке, передает rupor.md
Комиссия пришла к выводу, что Будеч не соответствует критериям финансовой добросовестности, предусмотренным законом № 252/2023, и предложила признать оценку непройденной.