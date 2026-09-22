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rupor.md logorupor
22 Сентября 2026, 21:56
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Судья Виталие Будеч не прошел повторную внешнюю оценку и будет уволен

Высший совет магистратуры подтвердил, что судья Виталие Будеч, претендовавший на должность в Апелляционной палате Центр, не прошел повторную внешнюю оценку. По закону это влечет его освобождение от должности судьи.

Судья Виталие Будеч не прошел повторную внешнюю оценку и будет уволен.
Судья Виталие Будеч не прошел повторную внешнюю оценку и будет уволен.

Решение приняли на заседании ВСМ 22 сентября после рассмотрения отчета Комиссии по внешней оценке, передает rupor.md

Комиссия пришла к выводу, что Будеч не соответствует критериям финансовой добросовестности, предусмотренным законом № 252/2023, и предложила признать оценку непройденной.

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Источник
rupor.md logorupor
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