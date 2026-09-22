Судья Виталие Будеч не прошел повторную внешнюю оценку и будет уволен

Высший совет магистратуры подтвердил, что судья Виталие Будеч, претендовавший на должность в Апелляционной палате Центр, не прошел повторную внешнюю оценку. По закону это влечет его освобождение от должности судьи.

Судья Виталие Будеч не прошел повторную внешнюю оценку и будет уволен.