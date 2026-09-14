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rbc.ua logorbc
14 Сентября 2026, 10:09
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Зеленский просит Раду немедленно уволить Кравченко: У этого генпрокурора - один путь

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко должен покинуть пост. Об этом он написал в соцсетях.

Зеленский просит Раду немедленно уволить Кравченко: У этого генпрокурора - один путь.
Зеленский просит Раду немедленно уволить Кравченко: У этого генпрокурора - один путь.

Президент прокомментировал утреннее заявление генерального прокурора Руслана Кравченко о политическом давлении и заявил, что видит для него только один выход, пишет rbc.ua

"У этого Генерального прокурора есть только один путь: уход с должности. Именно это я ему и сказал", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина видела все причины принятия такого решения.

"Если он считает это политическим давлением, пусть так и называет. Прошу парламентариев поддержать это увольнение безотлагательно", - добавил Зеленский.

Напомним, что сегодня, 14 сентября, Кравченко подписал подозрение директору Национального антикоррупционного бюро Семену Кривоносу и призвал его уйти в отставку.

По словам генпрокурора, Кривоноса подозревают в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также в фиктивном усыновлении ребенка, которым якобы пытался создать основания во избежание ответственности в суде.

Второе подозрение, по его словам, объявили лицу, приближенному к руководителю САП Александру Клименко - речь идет о предложении неправомерной выгоды судьям Высшего антикоррупционного суда и содействии в уклонении от мобилизации.

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Источник
rbc.ua logorbc
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