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Point.md logoPoint
14 Сентября 2026, 12:26
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Техногиганты в этом году уволили 128 000 сотрудников: больше, чем за весь прошлый год

Только за первые десять дней сентября компании технологического сектора сократили более 6000 сотрудников, а в общей сложности с начала года их кадровые потери измеряются 128 536 сокращённых, которые были уволены из 299 компаний.

Техногиганты в этом году уволили 128 000 сотрудников: больше, чем за весь прошлый год.
Техногиганты в этом году уволили 128 000 сотрудников: больше, чем за весь прошлый год.

Это больше результата за весь прошлый год, когда 278 компаний сократили 122 606 человек, сообщает Business Standard.

В этом смысле «отличились» на фоне прочих компании Oracle (21 000), Amazon (17 267), Dell (11 000), Meta Platforms (10 400), Microsoft (4800) и Paypal (4760). Первая масштабные сокращения, которые достигли 13 % штата, анонсировала ещё в июне этого года. Втянувшись в гонку ИИ, Oracle сейчас отдаёт приоритет финансированию строительства ЦОД, расходы на персонал на этом фоне отходят на второй план. Эксперты полагают, что сокращение штата позволит Oracle высвободить от $8 до $10 млрд в год. Amazon с начала года пять раз объявляла о сокращениях штата. Meta тоже проводила оптимизацию штатного расписания в несколько этапов, крупнейший охватил 8000 сокращённых сотрудников в мае этого года.

В начале сентября отличилась Uber, объявив о сокращении 3300 человек, что составило более половины количества сотрудников сектора, которые лишились работы с начала месяца. В общей сложности компания собирается уменьшить численность штата на 10 %, причём в основном за счёт административного персонала. PayPal замыкает шестёрку лидеров по количеству сокращённых сотрудников в этом году, объясняя соответствующие меры необходимостью оптимизации бизнеса и снижения расходов. До конца года компания рассчитывает сэкономить $400 млн, а за последующие два или три года экономия достигнет $1,5 млрд.

На этом фоне сокращённые в августе 200 сотрудников Apple кажутся статистически пренебрежимым количеством. Примерно половина из них работала над гарнитурой Vision Pro, остальные занимались голосовым помощником Siri и прочими программным решениями в сфере ИИ.

По оценкам экспертов, сокращения персонала технологических компаний в этом году лишь в четверти или трети случаев могут объясняться эффектом от внедрения ИИ, в остальных же они имеют совершенно разный характер. В том числе, сказывается влияние пандемии, когда штат компаний сектора резко расширился, и теперь продолжается коррекция. При этом часть сокращаемых позиций может быть восстановлена в будущем, так что процесс не является необратимым. ИИ начинает отнимать работу у молодых сотрудников и специалистов в тех областях, которые уже подвергаются успешной автоматизации с помощью соответствующих технологий.

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