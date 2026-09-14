Техногиганты в этом году уволили 128 000 сотрудников: больше, чем за весь прошлый год.

Только за первые десять дней сентября компании технологического сектора сократили более 6000 сотрудников, а в общей сложности с начала года их кадровые потери измеряются 128 536 сокращённых, которые были уволены из 299 компаний.

Это больше результата за весь прошлый год, когда 278 компаний сократили 122 606 человек, сообщает Business Standard.

В этом смысле «отличились» на фоне прочих компании Oracle (21 000), Amazon (17 267), Dell (11 000), Meta Platforms (10 400), Microsoft (4800) и Paypal (4760). Первая масштабные сокращения, которые достигли 13 % штата, анонсировала ещё в июне этого года. Втянувшись в гонку ИИ, Oracle сейчас отдаёт приоритет финансированию строительства ЦОД, расходы на персонал на этом фоне отходят на второй план. Эксперты полагают, что сокращение штата позволит Oracle высвободить от $8 до $10 млрд в год. Amazon с начала года пять раз объявляла о сокращениях штата. Meta тоже проводила оптимизацию штатного расписания в несколько этапов, крупнейший охватил 8000 сокращённых сотрудников в мае этого года.

В начале сентября отличилась Uber, объявив о сокращении 3300 человек, что составило более половины количества сотрудников сектора, которые лишились работы с начала месяца. В общей сложности компания собирается уменьшить численность штата на 10 %, причём в основном за счёт административного персонала. PayPal замыкает шестёрку лидеров по количеству сокращённых сотрудников в этом году, объясняя соответствующие меры необходимостью оптимизации бизнеса и снижения расходов. До конца года компания рассчитывает сэкономить $400 млн, а за последующие два или три года экономия достигнет $1,5 млрд.

На этом фоне сокращённые в августе 200 сотрудников Apple кажутся статистически пренебрежимым количеством. Примерно половина из них работала над гарнитурой Vision Pro, остальные занимались голосовым помощником Siri и прочими программным решениями в сфере ИИ.

По оценкам экспертов, сокращения персонала технологических компаний в этом году лишь в четверти или трети случаев могут объясняться эффектом от внедрения ИИ, в остальных же они имеют совершенно разный характер. В том числе, сказывается влияние пандемии, когда штат компаний сектора резко расширился, и теперь продолжается коррекция. При этом часть сокращаемых позиций может быть восстановлена в будущем, так что процесс не является необратимым. ИИ начинает отнимать работу у молодых сотрудников и специалистов в тех областях, которые уже подвергаются успешной автоматизации с помощью соответствующих технологий.