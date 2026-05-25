Xiaomi анонсировала крупное обновление HyperOS с глубокой интеграцией ИИ.

Он отметил, что искусственный интеллект становится главным драйвером роста, и компания будет выстраивать своё мобильное направление вокруг него, передает gizmochina.com

В новой ОС важную роль получит обновлённый miclaw — фирменный автономный ИИ‑помощник. Он может выполнять задачи в различных приложениях и системных функциях.

Ранее стало известно, что Xiaomi планирует заменить часть текущего системного каркаса собственной нативной архитектурой, сохранив ключевые Android‑сервисы. Это нужно, чтобы избежать проблем с совместимостью приложений.

Лу уточнил, что «новое поколение операционной системы» выйдет в июле или августе. Название он не раскрыл, но можно предположить, что речь идёт о HyperOS 4.

Смартфонный бизнес Xiaomi продолжит движение в премиальный сегмент. Средняя мировая цена устройств компании выросла на 8,2% год к году и обновила рекорд, а на материковом Китае доля флагманов в продажах достигла 23,5%. По словам топ‑менеджера, стратегия себя оправдывает: бренд уже 23 квартала подряд входит в топ‑3 мировых производителей смартфонов по поставкам.