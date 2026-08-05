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noi.md logonoi
5 Августа 2026, 17:54
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Столичная мэрия подключила ещё пять артезианских скважин

Сеть альтернативных источников водоснабжения в столице была расширена. Ещё пять артезианских скважин были восстановлены и введены в эксплуатацию, а их общее количество достигло 31, объявил мэр Кишинёва Ион Чебан.

Столичная мэрия подключила ещё пять артезианских скважин.
Столичная мэрия подключила ещё пять артезианских скважин.

По словам мэрa, скважины, подключённые к сетям водоснабжения, расположены в таких районах, как Балишевск, Петриканы, Гидигич и Яловены, передает noi.md

Эти артезианские скважины являются альтернативными источниками, которые помогают повысить надежность и обеспечить бесперебойность услуг по водоснабжению для потребителей; местная администрация отмечает, что работы будут продолжены. 

В то же время продолжает функционировать шахта «Кишинёв», откуда ежедневно откачивается большой объём технической воды. Она используется для санитарных работ, таких как мытье улиц и тротуаров, а также для других муниципальных нужд. 

Мэрия сообщает, что ежедневная откачка воды является необходимостью для предотвращения подъёма уровня подземных вод в шахте и избежания рисков затопления, фиксировавшихся в предыдущие годы, на что муниципальные власти направили крупные инвестиции.

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Источник
noi.md logonoi
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