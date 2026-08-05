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realitatea.md logorealitatea
5 Августа 2026, 09:58
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Кишинев переходит на режим экономии: подсветку отключат, полив перенесут

Мэрия Кишинева объявила о мерах по экономии электроэнергии и воды, которые будут введены в рамках решений, ранее анонсированных правительством.

Кишинев переходит на режим экономии: подсветку отключат, полив перенесут.
Кишинев переходит на режим экономии: подсветку отключат, полив перенесут.

В частности, муниципальные власти отключат декоративную подсветку зданий, находящихся в их ведении, а также в основном перенесут полив зеленых зон на ночное время, передает realitatea.md

При этом уличное освещение на дорогах, в парках и во дворах жилых домов продолжит работать в обычном режиме. В мэрии подчеркнули, что оно необходимо для обеспечения безопасности жителей.

Централизованный полив зеленых насаждений будет проводиться преимущественно ночью. Исключение составят аллея Мирчи чел Бэтрын, бульвар Дачия и сквер Кафедрального собора, где изменить график невозможно по техническим причинам. В муниципалитете отмечают, что прекращение полива в период сильной жары может привести к высыханию деревьев, кустарников и газонов.

Ручной полив зеленых зон также сохранится. Для этого будет использоваться вода из муниципальных озер, подаваемая с помощью насосов спасательных станций.

Городские фонтаны продолжат работу. По информации мэрии, вода в них доливается только один раз в месяц, а последнее пополнение было проведено в начале текущей недели, поэтому в ближайший месяц дополнительная подпитка не потребуется.

Кроме того, улицы, тротуары и парковые аллеи продолжат мыть технической водой из Кишиневской шахты и водой из городских озер, а не водой из реки Днестр.

В завершение муниципальные власти осудили, как они выразились, «манипуляции» вокруг аварийных ситуаций и заявили, что оперативно реагируют на все подобные случаи. Жителей Кишинева также призвали соблюдать осторожность в случае возможных перебоев с электроснабжением, особенно в ночное время, как на дорогах, так и в общественных местах.

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Источник
realitatea.md logorealitatea
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