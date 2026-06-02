theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
2 Июня 2026, 09:46
9 474
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Трамп выдвинул Джозефа Беркхальтера на пост посла США в Молдове

Администрация президента США Дональда Трампа направила в Сенат кандидатуру Джозефа Беркхальтера из штата Джорджия на должность чрезвычайного и полномочного посла Соединённых Штатов Америки в Республике Молдова.

Трамп выдвинул Джозефа Беркхальтера на пост посла США в Молдове.
Трамп выдвинул Джозефа Беркхальтера на пост посла США в Молдове.

Его имя включено в список официальных назначений, представленных Сенату для утверждения. 

Теперь кандидатура должна быть рассмотрена Сенатом США, который должен одобрить назначение, прежде чем дипломат сможет официально приступить к исполнению своих обязанностей в Кишинёве.

В настоящее время посольство США в Кишинёве возглавляет временный поверенный в делах Ник Пьетрович после завершения мандата посла Кента Д. Логсдона.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте