2 Июня 2026, 09:46
Трамп выдвинул Джозефа Беркхальтера на пост посла США в Молдове
Администрация президента США Дональда Трампа направила в Сенат кандидатуру Джозефа Беркхальтера из штата Джорджия на должность чрезвычайного и полномочного посла Соединённых Штатов Америки в Республике Молдова.
Его имя включено в список официальных назначений, представленных Сенату для утверждения.
Теперь кандидатура должна быть рассмотрена Сенатом США, который должен одобрить назначение, прежде чем дипломат сможет официально приступить к исполнению своих обязанностей в Кишинёве.
В настоящее время посольство США в Кишинёве возглавляет временный поверенный в делах Ник Пьетрович после завершения мандата посла Кента Д. Логсдона.