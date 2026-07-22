Тофан: Молдова проведет аудит госимущества и продаст активы.

Новый кабмин намерен провести масштабную ревизию госимущества и выставить на приватизацию активы, которые не имеют стратегического значения. Перед этим госпредприятия пройдут аудит, а их имущество — независимую оценку.

Первым шагом должна стать полная ревизия государственной собственности. Власти хотят выяснить, какими активами владеет государство, какова их рыночная стоимость и насколько эффективно они используются. Одновременно пройдет аудит госпредприятий, пишет logos-pres.md

По словам Тофана, предприятия с потенциалом получат шанс на перезапуск. Их ждет реструктуризация, а часть компаний может выйти на фондовый рынок, чтобы привлечь частный капитал и повысить прозрачность управления.

Другой подход предлагается к объектам, которые, по мнению правительства, не представляют стратегической ценности. Такие активы планируется продать через открытые конкурентные процедуры.

Тофан заявил, что государство не должно сохранять имущество только ради самого факта владения им. Если актив не приносит доход, не обеспечивает общественно значимые услуги и не привлекает инвестиции, ему следует найти более эффективного собственника.

Премьер-министр также дал понять, что рассчитывает изменить отношение общества к приватизации, которая в Молдове долгие годы ассоциировалась с непрозрачными сделками. По его словам, новые продажи государственной собственности будут проходить публично, с понятными правилами и открытой информацией о покупателях, стоимости и условиях сделок.

Отдельно Тофан раскритиковал действующую систему управления госимуществом, заявив, что коррупционные схемы невозможно победить простым увеличением числа проверок. По его мнению, решить проблему можно только за счет прозрачного управления активами и открытой конкуренции.