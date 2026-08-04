Аудит в ЦИК: тысячи подержанных компьютеров и нарушения в учёте имущества.

Центральная избирательная комиссия продолжает учитывать в бухгалтерском учёте более 4 тысяч компьютеров общей стоимостью 30,7 миллиона леев, хотя срок их эксплуатации уже истёк и они не были списаны.

Кроме того, некоторые объекты недвижимости, находящиеся в управлении учреждения, не зарегистрированы надлежащим образом в государственном публичном имуществе. Эти выводы содержатся в аудиторских отчётах Счётной палаты о финансовой деятельности ЦИК и управлении средствами, выделенными для организации выборов в 2024 и 2025 годах, передаёт ipn.md

Согласно аудиту, ЦИК управляет примерно 9 170 компьютерами, из которых 4 119 были приобретены в 2014 году и являются изношенными. Отсутствие решения об их списании влияет на учёт имущества учреждения.

Аудиторы также установили, что административное здание и гараж ЦИК не включены в список объектов недвижимости, являющихся государственной публичной собственностью, а передача прилегающего земельного участка стоимостью 27,4 миллиона леев Агентству публичной собственности не была завершена.

В отчёте также указаны недостатки в бухгалтерском учёте, внутреннем контроле и государственных закупках. Кроме того, были выявлены 42 случая, когда члены избирательных органов работали без действующих квалификационных сертификатов, при этом им были выплачены пособия на сумму более 115 тысяч леев.

Председатель ЦИК Анджелика Караман заявила, что учреждение начало устранять выявленные недостатки. Она уточнила, что оборудование, приобретённое в 2014 году, больше не соответствует нынешним требованиям кибербезопасности, а ЦИК совместно с Министерством финансов ищет решения для их списания или передачи другим учреждениям.

Что касается объектов недвижимости, глава ЦИК отметила, что ситуация связана с судебным спором, находящимся на рассмотрении Высшей судебной палаты. Также ЦИК разрабатывает новую систему для сертификации и управления избирательными чиновниками, которая должна снизить риск ошибок при их идентификации и осуществлении выплат.

Счётная палата рекомендует ЦИК устранить выявленные недостатки, касающиеся управления имуществом, бухгалтерского учёта, закупок и организации избирательных процессов.