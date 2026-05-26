Новый ресурс «Страница потребителя» упростит подачу жалоб.

Цель нового ресурса — предоставить потребителям четкую и доступную информацию об их правах, шагах, которые необходимо предпринять в случае возникновения проблем с товаром или услугой, а также о доступных механизмах подачи и разрешения жалоб, передает logos-pres.md

Инструмент помогает потребителям правильно заполнить жалобу и определить компетентный орган, если проблема не решается самим продавцом или поставщиком.

Законодательный пробел

Запуск этой страницы закроет пробел, возникший после внесения законодательных поправок в 2024 году, которые отменили обязанность экономических агентов вести реестр жалоб.

Хотя это изменение было направлено на снижение административной нагрузки на предприятия, на практике возникла необходимость в инструментах, с помощью которых потребители могут добиваться своих прав.

Стандартная форма жалобы

Европейский центр защиты прав потребителей также разработал стандартную форму жалобы, которую можно скачать, заполнить и отправить продавцу или поставщику услуг.

Форма помогает потребителям правильно представить информацию для подачи жалобы, описать возникшую ситуацию и четко сформулировать запрос.

Ее можно использовать в различных ситуациях, в том числе, когда товар неисправен или не соответствует требованиям, услуга была предоставлена ненадлежащим образом, продавец отказывается применять гарантию, потребитель был введен в заблуждение рекламой, скрытыми расходами и др.

В зависимости от конкретных обстоятельств потребитель может потребовать ремонта товара, его замены, снижения цены, возврата уплаченной суммы, компенсации за причиненный ущерб или применения других предусмотренных законом средств правовой защиты.

Кроме того, на странице размещены информационные материалы и практические сведения о правах потребителей, порядке подачи жалобы и соответствующих компетентных органах. Они могут вмешаться в решение проблем, касающихся непродовольственных товаров, продуктов питания, транспорта, телекоммуникаций, финансовых услуг, энергетики, медицинских услуг или других регулируемых областей.

Инструмент разработан в рамках проекта «Облегчение доступа потребителей к средствам правовой защиты и механизмам разрешения жалоб», финансируемого Евросоюзом.

Страница для потребителей доступна на веб-сайте центра.