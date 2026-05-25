Возгорание в кишиневском колледже: на месте работают шесть расчетов ГИЧС.

Из-за сильного задымления спасатели работали в соответствии с повышенным уровнем сложности, сообщает Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям, передает rupor.md

Сигнал о возгорании поступил в службу 112 в 14:45. По предварительной информации, очаг возгорания находился в подвале учебного заведения, где загорелся электрощит.

На место происшествия выехали шесть пожарных расчетов. Прибывшие к зданию спасатели обнаружили, что подвальные помещения полностью окутаны густым дымом, в связи с этим повышенный уровень сложности пожара был подтвержден.

Преподаватели и учащиеся колледжа были эвакуированы из здания, их жизням ничего не угрожает. По данным ГИЧС, в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время пожарные продолжают работу по поиску точного очага возгорания, локализации и ликвидации пожара. Обстоятельства и точную причину ЧП предстоит установить специалистам.