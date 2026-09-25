Спатарь: Зарплаты соцработников вырастут минимум на 20%.

Зарплаты социальных работников могут быть повышены в следующем году как минимум на 20%. Кроме того, специалисты смогут получать надбавки к зарплате в размере до 2 тыс. леев в зависимости от квалификационной категории.

Об этом заявил в парламенте депутат Марчел Спатарь, председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам, бывший министр труда и социальной защиты, пишет logos-pres.md

«С сентября 2022 года зарплаты социальных работников на уровне местных сообществ практически удвоились. При внедрении реформы («Restart») каждому сотруднику были предоставлены специальные надбавки в размере 8 тыс. леев. На следующий год запланировано новое повышение зарплат этих специалистов — еще как минимум на 20%», — заявил депутат.

Он также отметил, что в рамках реформы были сделаны инвестиции в техническое оснащение системы. Социальным работникам передали более 1,3 тыс. компьютеров и почти 600 ноутбуков, чтобы каждый специалист, работающий непосредственно с населением, имел современное оборудование. В 2024–2025 годах для системы социальной помощи было приобретено более 150 автомобилей. Кроме того, сотрудникам передали 2 тыс. комплектов формы и была развита информационная система e-Social.

Марчел Спатарь отметил, что работа социального работника на уровне местного сообщества требует широкого спектра компетенций и готовности работать за пределами стандартного рабочего времени.

Законопроект о системе социальной помощи, цифровизации социальных услуг и профессиональном развитии сотрудников был принят парламентом в первом чтении.

Проект, разработанный в рамках реформы «Restart», предусматривает новые правила ведения социальных случаев, профессиональной подготовки и аттестации работников, а также цифровизации учета социальных услуг.

Для сотрудников системы планируется ввести пять квалификационных степеней – от V до I. В зависимости от полученной степени работники будут получать ежемесячную надбавку к зарплате в размере от 750 до 2 тыс. леев.