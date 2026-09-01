theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
unimedia.info logounimedia
18 Сентября 2026, 07:36
55
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Спатарь: Покупая товары из Китая, вы не вносите ни одного лея в зарплаты учителей

Покупки граждан на китайских онлайн-платформах создают недобросовестную конкуренцию для молдавского бизнеса, считает депутат PAS Марчел Спатарь.

Спатарь: Покупая товары из Китая, вы не вносите ни одного лея в зарплаты учителей.
Спатарь: Покупая товары из Китая, вы не вносите ни одного лея в зарплаты учителей.

По его словам, товары, приобретенные у продавцов в Молдове, облагаются НДС в размере 20%, тогда как при покупках напрямую у китайских продавцов этот налог не уплачивается. Об этом парламентарий заявил в эфире передачи Rezoomat на Realitatea, передает unimedia.info

Спатарь отметил, что собранный НДС используется, в том числе, для финансирования социальной политики и государственных услуг.

«Можно покупать и хорошие вещи, и плохие, и онлайн, и в Молдове, но это недобросовестная конкуренция для бизнес-среды Молдовы, для магазинов в Молдове.

Тот же товар, купленный в Молдове, облагается НДС в размере 20% и способствует финансированию социальной политики Молдовы.

А сейчас, когда вы покупаете тот же товар из Китая, вы заплатили зарплату рабочим в Китае. Хорошо, пусть будет так, потому что товар дешевле, вам это выгодно. Но вы ничего не вносите в социальную политику Молдовы, не вносите ни одного лея в зарплату учителей.

Я ничего не имею против. Каждый имеет право покупать товары там, где хочет, но я считаю правильным и справедливым платить НДС со всего потребления», — заявил Спатарь.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
unimedia.info logounimedia
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте