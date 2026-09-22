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ipn.md logoipn
22 Сентября 2026, 13:52
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Сотни миллионов леев инвестируют в ремонт и модернизацию железнодорожных линий

Несколько населённых пунктов планируется соединить железнодорожным сообщением с Кишинёвом, а отдельные участки железной дороги в ближайшие годы будут отремонтированы и модернизированы.

Сотни миллионов леев инвестируют в ремонт и модернизацию железнодорожных линий.
Сотни миллионов леев инвестируют в ремонт и модернизацию железнодорожных линий.

Национальная программа железнодорожной инфраструктуры на 2026-2030 годы, утверждённая Правительством, предусматривает в том числе расширение пассажирских железнодорожных перевозок и инвестиции в размере 300 миллионов леев в 2026 году, передаёт ipn.md

Сообщение Унгены - Кишинёв - Унгены будет сохранено, также планируется запустить новые маршруты, такие как Страшены - Кишинёв - Сынжера и Бендеры - Кишинёв - Бендеры. Их запуск состоится после после установки в поездах электронных систем учёта пассажиров. На 2027 год предусмотрено сохранение этих маршрутов и расширение некоторых направлений в зависимости от имеющихся ресурсов.

Программа предусматривает и развитие железнодорожного сообщения с Кишинёвским международным аэропортом им. Е. Доги. Станция Ревака должна быть обустроена для пересадки пассажиров, следующих в аэропорт и из него. Кроме того, планируется развивать железнодорожное сообщение между аэропортом и Северным автовокзалом Кишинёва, в том числе обустроить пассажирские платформы в Сынжере и на территории Северного автовокзала.

Также предусмотрены работы на нескольких участках сети. Продолжатся работы на участке Кагул-Джурджулешть, будут проведены ремонтные работы на участке Яргара-Кагул, а работы на участке Прут-2-Фэлчиу, обеспечивающем железнодорожное сообщение с Румынией, планируется завершить.

На 2026 год на железнодорожную инфраструктуру и общественный пассажирский транспорт предусмотрено выделение 300 миллионов леев. Более 288 миллионов леев направят на содержание, ремонт и развитие инфраструктуры, а около 11,7 миллиона леев-на поддержку пассажирских перевозок.

По данным Правительства, инвестиции позволят отменить некоторые ограничения движения и увеличить скорость поездов на отремонтированных участках. Благодаря новому механизму государство сможет отдельно финансировать содержание и развитие инфраструктуры, а также государственные услуги пассажирских перевозок.

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Источник
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