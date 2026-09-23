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realitatea.md logorealitatea
23 Сентября 2026, 19:44
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В Кодру начали ремонт улицы Сихаструлуй: инвестиции превысили 1 млрд леев

В городе Кодру начался ремонт улицы Сихаструлуй на участке от Хынчештского шоссе до улицы Ливадарилор.

В Кодру начали ремонт улицы Сихаструлуй: инвестиции превысили 1 млрд леев.
В Кодру начали ремонт улицы Сихаструлуй: инвестиции превысили 1 млрд леев.

Об этом сообщил генеральный мэр Кишинёва Ион Чебан, передает realitatea.md

По словам мэра, ремонтные работы стартовали после обращений жителей и обсуждений с местными советниками. В ближайшее время власти намерены рассмотреть возможность ремонта и других улиц в Кодру.

«На улице Сихаструлуй, при въезде в городок Кодру, начался ремонт. Речь идёт об участке от въезда со стороны Хынчештского шоссе до улицы Ливадарилор», — заявил Ион Чебан.

Чебан также сообщил, что общий объём инвестиций в пригороды Кишинёва превышает 1 млрд леев.

Средства, по его словам, направляются на:

  • ремонт и восстановление дорог;

  • расширение общественного транспорта и запуск новых маршрутов;

  • модернизацию школ и детских садов;

  • развитие медицинских центров;

  • модернизацию систем уличного освещения;

  • развитие сетей водоснабжения и канализации.

Кроме того, в настоящее время ведётся работа над транспортными узлами, которые должны обеспечить связь с перехватывающими парковками. Власти также планируют увеличить количество единиц общественного транспорта.

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Источник
realitatea.md logorealitatea
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