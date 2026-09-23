В Кодру начали ремонт улицы Сихаструлуй: инвестиции превысили 1 млрд леев.

В городе Кодру начался ремонт улицы Сихаструлуй на участке от Хынчештского шоссе до улицы Ливадарилор.

Об этом сообщил генеральный мэр Кишинёва Ион Чебан, передает realitatea.md

По словам мэра, ремонтные работы стартовали после обращений жителей и обсуждений с местными советниками. В ближайшее время власти намерены рассмотреть возможность ремонта и других улиц в Кодру.

«На улице Сихаструлуй, при въезде в городок Кодру, начался ремонт. Речь идёт об участке от въезда со стороны Хынчештского шоссе до улицы Ливадарилор», — заявил Ион Чебан.

Чебан также сообщил, что общий объём инвестиций в пригороды Кишинёва превышает 1 млрд леев.

Средства, по его словам, направляются на:

ремонт и восстановление дорог;

расширение общественного транспорта и запуск новых маршрутов;

модернизацию школ и детских садов;

развитие медицинских центров;

модернизацию систем уличного освещения;

развитие сетей водоснабжения и канализации.

Кроме того, в настоящее время ведётся работа над транспортными узлами, которые должны обеспечить связь с перехватывающими парковками. Власти также планируют увеличить количество единиц общественного транспорта.