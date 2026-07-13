Сотни лифтов в столичных домах будут отремонтированы.

Более 270 лифтов в жилых блоках муниципия Кишинёв предстоит отремонтировать и модернизировать до конца текущего года, сообщил мэр столицы Ион Чебан.

По словам градоначальника, муниципальные власти продолжают программу по ремонту лифтов. В домах, где лифты отсутствуют или не работают уже много лет, создаётся необходимая инфраструктура и устанавливается новое оборудование, передает noi.md

Уникальный для столицы проект реализуется в районе Площади Объединения княжеств. Там с нуля строятся все элементы инфраструктуры, необходимые для установки новых лифтов, взамен тех, что были выведены из эксплуатации много лет назад.

Ранее в Кишинёве были отремонтированы 291 лифт — как малой, так и большой грузоподъёмности.

Ион Чебан отметил, что инвестиции направлены на повышение безопасности и комфорта жителей, а программа модернизации жилого фонда будет продолжена.