theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
noi.md logonoi
13 Июля 2026, 20:45
22
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Сотни лифтов в столичных домах будут отремонтированы

Более 270 лифтов в жилых блоках муниципия Кишинёв предстоит отремонтировать и модернизировать до конца текущего года, сообщил мэр столицы Ион Чебан.

Сотни лифтов в столичных домах будут отремонтированы.
Сотни лифтов в столичных домах будут отремонтированы.

По словам градоначальника, муниципальные власти продолжают программу по ремонту лифтов. В домах, где лифты отсутствуют или не работают уже много лет, создаётся необходимая инфраструктура и устанавливается новое оборудование, передает noi.md

Уникальный для столицы проект реализуется в районе Площади Объединения княжеств. Там с нуля строятся все элементы инфраструктуры, необходимые для установки новых лифтов, взамен тех, что были выведены из эксплуатации много лет назад. 

Ранее в Кишинёве были отремонтированы 291 лифт — как малой, так и большой грузоподъёмности. 

Ион Чебан отметил, что инвестиции направлены на повышение безопасности и комфорта жителей, а программа модернизации жилого фонда будет продолжена.

Источник
noi.md logonoi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте