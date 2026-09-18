С 19 сентября на участке улицы Мештерул Маноле полностью перекроют движение.

Мэрия Кишинёва сообщает о полном перекрытии дорожного движения по ул. Мештерул Маноле на участке между улицами Вадул-луй-Водэ и Саржидава с 21:00 19 сентября до 09:00 20 сентября 2026 года.

Ограничения вводятся в связи с необходимостью проведения текущих ремонтных работ на ул. Мештерул Маноле, передает noi.md

Маршрут троллейбуса № 13 будет сокращен до ул. Узинелор (технологическая площадка). В то же время маршрут троллейбуса № 21 будет перенаправлен до бул. Мирча чел Бэтрын (технологическая площадка).

Маршрут автобуса № 23 будет изменен следующим образом: в прямом направлении — по установленному маршруту; в обратном направлении — с ул. Вадул-луй-Водэ по ул. Марии Дрэган, ул. Чокана, ул. Мештерул Маноле, и далее — по установленному маршруту.

Водителей призывают по возможности объезжать этот участок, проявлять терпение и соблюдать дисциплину на дорогах, не допуская нарушений Правил дорожного движения.