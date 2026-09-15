На участке Хынчештского шоссе ночью приостановят движение.

Дорожное движение будет приостановлено этой ночью на Хынчештском шоссе, на участке между улицами Василе Александри и Василе Докучаева.

Ограничение будет действовать с 21:00 15 сентября до 05:30 16 сентября в связи с ремонтными работами на дороге, передает realitatea.md

Общественный транспорт сможет курсировать по этому участку до 22:30. После этого маршруты троллейбусов № 10, 13, 20 и 24 будут сокращены до площади Пантелеймона Халиппы.

Водителей призывают по возможности избегать этого района и соблюдать Правила дорожного движения.