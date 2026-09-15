15 Сентября 2026, 18:57
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На участке Хынчештского шоссе ночью приостановят движение.
На участке Хынчештского шоссе ночью приостановят движение
Дорожное движение будет приостановлено этой ночью на Хынчештском шоссе, на участке между улицами Василе Александри и Василе Докучаева.
Ограничение будет действовать с 21:00 15 сентября до 05:30 16 сентября в связи с ремонтными работами на дороге, передает realitatea.md
Общественный транспорт сможет курсировать по этому участку до 22:30. После этого маршруты троллейбусов № 10, 13, 20 и 24 будут сокращены до площади Пантелеймона Халиппы.
Водителей призывают по возможности избегать этого района и соблюдать Правила дорожного движения.