Мэрия сообщает о временном прекращении дорожного движения по улице Георге Асаки.

Речь идет об участке между улицами Миорица и Спринченоая. Период ограничения движения: с 17.09.2026, 22:00, по 18.09.2026, 05:30, а также с 18.09.2026, 22:00, по 19.09.2026, 05:30.

При этом движение общественного транспорта будет обеспечено до 23:00, передает noi.md

Данная мера введена в связи с необходимостью проведения текущих ремонтных работ на улице Георге Асаки.

В связи с указанными работами, начиная с 22:30, маршруты троллейбусов № 10 и № 24 будут сокращены до улицы Василия Докучаева.

В то же время маршрут троллейбуса № 2 будет сокращен до бульвара Траян (пересечение с улицей Гренобля).

Водителей призывают объезжать этот район при отсутствии острой необходимости, проявлять терпение и дисциплину на дороге, не нарушая Правила дорожного движения.