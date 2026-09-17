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noi.md logonoi
17 Сентября 2026, 19:00
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Мэрия сообщает о временном прекращении дорожного движения по улице Георге Асаки

Речь идет об участке между улицами Миорица и Спринченоая. Период ограничения движения: с 17.09.2026, 22:00, по 18.09.2026, 05:30, а также с 18.09.2026, 22:00, по 19.09.2026, 05:30.

Мэрия сообщает о временном прекращении дорожного движения по улице Георге Асаки.
Мэрия сообщает о временном прекращении дорожного движения по улице Георге Асаки.

При этом движение общественного транспорта будет обеспечено до 23:00, передает noi.md

Данная мера введена в связи с необходимостью проведения текущих ремонтных работ на улице Георге Асаки. 

В связи с указанными работами, начиная с 22:30, маршруты троллейбусов № 10 и № 24 будут сокращены до улицы Василия Докучаева. 

В то же время маршрут троллейбуса № 2 будет сокращен до бульвара Траян (пересечение с улицей Гренобля). 

Водителей призывают объезжать этот район при отсутствии острой необходимости, проявлять терпение и дисциплину на дороге, не нарушая Правила дорожного движения.

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Источник
noi.md logonoi
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