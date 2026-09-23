С 1 сентября мэрия Кишинёва увеличила количество троллейбусов и автобусов на 15%

Руководитель Службы анализа и прогнозирования RTEC Кишинёва Лидия Голомоз уточнила, что сейчас на маршрутах курсируют 342 троллейбуса и 160 автобусов, по сравнению с 280 троллейбусами и соответственно 156 автобусами ранее.

Решение было принято для того, чтобы справиться с увеличением пассажиропотока в связи с началом нового учебного года, сообщает ipn.md

Подготовка общественного транспорта

Руководитель Службы анализа и прогнозирования RTEC отмечает, что сокращение количества единиц транспорта в летний период является ежегодной практикой, обусловленной снижением числа пассажиров. В то же время летние месяцы используются для проведения технического обслуживания, ремонта и технических проверок, чтобы подготовить транспортные средства к новому сезону.

Также было введено расписание движения на осенне-весенний сезон, направленное на сокращение времени ожидания на остановках и более эффективную организацию движения в часы пик.

Лидия Голомоз заявила, что в сентябре, с началом нового учебного года, количество пассажиров троллейбусов выросло примерно на 11% по сравнению с летними месяцами. В часы пик больший пассажиропоток отмечается на троллейбусных маршрутах № 22, 10, 21 и 12, однако количество транспортных средств было увеличено на всех маршрутах.

На 2026 год количество поездок, совершённых на троллейбусах, оценивается примерно в 200 миллионов.

Тариф на проезд

Лидия Голомоз уточнила, что с 1 мая 2026 года тариф на проезд в муниципальном общественном транспорте был установлен на уровне 7 леев. Представитель RTEC подчеркнула, что повышение тарифа было обусловлено ростом затрат на электроэнергию и его влиянием на финансовое положение транспортного предприятия.

Представитель RTEC утверждает, что абонементы продолжают использоваться значительной частью пассажиров даже после повышения тарифа. Согласно данным, представленным оператором, 41% пассажиров пользуются абонементами, 21% покупают билеты, а 38% пользуются бесплатным проездом.

Механизм применения тарифов и регулирования абонементов остался неизменным. Абонементы доступны на один, три и шесть месяцев, с дифференцированными тарифами для различных категорий пассажиров.

Какие абонементы выбирают пассажиры

Наиболее продаваемыми абонементами на общественный транспорт в муниципии Кишинёв, являются месячные, они составляют 59% от общего числа. На полугодовые проездные приходится 26%, а на квартальные — 15%.

Среди месячных абонементов наибольшую долю составляют пассажиры общей категории — 80%. Ученики составляют 12% пользователей этих абонементов, студенты — 7%, а другие категории (работники сферы образования, медицинские работники, родители из неполных семей и т. д.) — 1%.

И в случае квартальных абонементов большинство пользователей составляют пассажиры общей категории — 71%. Ученики составляют 16%, студенты — 8%, а другие категории — 5%.

Среди пользователей полугодовых абонементов пассажиры общей категории составляют 66%, ученики — 7%, а студенты — 4%. Другие категории пассажиров составляют 23% от общего числа.

Лидия Голомоз отметила, что для пассажиров, которые часто пользуются общественным транспортом, абонементы могут быть более выгодным вариантом, чем оплата каждой поездки отдельно. Стоимость поездки по абонементу ниже индивидуального тарифа, что позволяет пользователям сократить расходы на ежедневные поездки.

Ещё одним преимуществом является то, что один и тот же абонемент можно использовать для поездок из пригородов в муниципий Кишинёв и обратно, на троллейбусах и автобусах. Цена абонемента не меняется в зависимости от вида используемого транспорта.

По словам Лидии Голомоз, новый механизм установления и корректировки тарифов на абонементы учитывает экономическую ситуацию в стране и обеспечивает баланс между стоимостью услуги и платёжными возможностями пассажиров. В то же время механизм направлен на повышение качества услуг муниципального общественного транспорта для всех жителей муниципия Кишинёв, включая жителей пригородов.