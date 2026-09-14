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logos-press.md logologos-press
14 Сентября 2026, 08:18
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Парк «Дендрарий» в Кишиневе ждет обновление

В рамках проекта планируется отремонтировать основные подъездные и пешеходные пути.

Парк «Дендрарий» в Кишиневе ждет обновление.
Парк «Дендрарий» в Кишиневе ждет обновление.

Для проведения работ муниципальное предприятие Parcul „Dendrariu” объявило публичную закупку. Предварительная стоимость проекта оценивается в 1,26 млн леев, сообщает logos-press.md

Согласно условиям закупки, подрядчику предстоит восстановить существующие пути доступа на территории парка. Работы должны быть завершены в течение 40 дней, а гарантийный срок на выполненные работы составит не менее пяти лет. 

Дендрарий расположен в секторе Буюкань, он был основан в 1973 году на территории бывшего Ботанического сада Академии наук Молдовы. Изначально его площадь составляла 73 гектара, однако впоследствии территория была расширена. Дендрарий известен своей богатой коллекцией растений.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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