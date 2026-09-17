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rupor.md logorupor
17 Сентября 2026, 15:23
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В Кишиневе перекроют бульвар Штефана чел Маре 19–20 сентября

В центре Кишинева 19 и 20 сентября временно ограничат движение транспорта в связи с проведением Фестиваля этносов. Ограничение будет действовать с 13:00 19 сентября до 22:00 20 сентября.

В Кишиневе перекроют бульвар Штефан чел Маре 19–20 сентября.
В Кишиневе перекроют бульвар Штефан чел Маре 19–20 сентября.

Как сообщает мэрия Кишинева, движение будет полностью приостановлено на бульваре Штефана чел Маре на участке между улицами Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони и Сфатул Цэрий, включая перекрестки с Театральным переулком, улицами Триколорулуй и Марии Чеботарь. Транспорт направят по прилегающим улицам, передает rupor.md

В связи с перекрытием изменятся маршруты общественного транспорта, проходящего через центральную часть города.

У троллейбусов изменения коснутся маршрутов №1, 5, 8, 4, 22 и 34. В зависимости от направления они будут следовать по улицам Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, Букурешть, А. Щусева, М. Витязул, Колумна, Х. Коандэ, А. Матеевича, А. Пушкина, К. Стере, М. Когэлничану, С. Лазо, Чуфля и проспекту К. Негруцци.

Изменения также затронут автобусные маршруты №9, 11, 26 и 46. В зависимости от направления автобусы будут перенаправлены по улицам А. Щусева, Букурешть, Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, М. Когэлничану, А. Пушкина, М. Витязул и другим прилегающим улицам.

Водителей, которым необходимо проехать через районы, где вводится ограничение движения, мэрия призывает заранее выбирать объездные маршруты и учитывать временные изменения в организации движения.

Ограничения связаны с организацией и проведением Фестиваля этносов в Кишиневе Агентством межэтнических отношений и мэрией столицы.

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Источник
rupor.md logorupor
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