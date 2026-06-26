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Point.md logoPoint
26 Июня 2026, 23:32
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OpenAI отложила полный запуск GPT-5.6 по просьбе властей США

OpenAI отложила полный публичный запуск ИИ-модели GPT-5.6 по просьбе властей США, ограничив на первом этапе доступ к ней небольшой группой проверенных партнеров — сведения о них компания передала властям.

OpenAI отложила полный запуск GPT-5.6 по просьбе властей США.
OpenAI отложила полный запуск GPT-5.6 по просьбе властей США.

Решение отражает растущую обеспокоенность Вашингтона рисками для национальной безопасности, которые несут мощные системы искусственного интеллекта, — чиновники настаивают, чтобы компании внедряли в такие модели защитные механизмы. Получая ранний доступ к передовым моделям, американские власти рассчитывают выявлять угрозы — от кибератак до военного применения — еще до того, как инструменты станут широко доступны, передает reuters.com

В блоге компании ограниченный релиз назвали временной мерой, пока OpenAI вместе с Вашингтоном работает над более широкой схемой для будущих запусков моделей. Перед стартом GPT-5.6 компания представила властям свои планы и возможности новой модели. Президент Дональд Трамп подписал в начале месяца указ, устанавливающий добровольный механизм, по которому разработчики ИИ могут на срок до 30 дней предоставлять властям доступ к «закрытым передовым моделям», прежде чем выпускать их для доверенных партнеров.

«Мы идем на этот краткосрочный шаг, потому что считаем его самым надежным путем к более широкой доступности модели в ближайшие недели, пока мы вместе с администрацией разрабатываем рамку для указа о кибербезопасности и повторяемый процесс для будущих релизов моделей».

В новую линейку входят флагманская GPT-5.6 Sol — самая мощная модель компании на сегодня, а также модели среднего уровня Terra и более дешевая Luna. В OpenAI пообещали продолжить тщательное тестирование и тесную координацию с партнерами при подготовке к более широкому релизу, но предупредили, что нынешний уровень доступа и контроля со стороны властей не должен превратиться в постоянную практику.

Ранее в июне власти США уже потребовали от другой ИИ-компании, Anthropic, приостановить доступ иностранных граждан к ее самым передовым моделям — Fable 5 и Mythos 5, сославшись на соображения национальной безопасности. Anthropic до сих пор ведет судебную и регуляторную тяжбу с властями. И OpenAI, и Anthropic уже конфиденциально подали заявки на первичное размещение акций в США, а The New York Times сообщила, что OpenAI рассматривает возможность отложить публичный дебют до следующего года.

Источник
Point.md logoPoint
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