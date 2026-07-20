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rupor.md logorupor
20 Июля 2026, 17:52
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Рыбаки на Днестре оштрафованы на 11 тысяч леев

В Молдове несколько человек были оштрафованы после того, как их задержали на ночной рыбалке на реке Днестр и за вылов рыбы размером меньше законодательно допустимого минимума.

Рыбаки на Днестре оштрафованы на 11 тысяч леев.
Рыбаки на Днестре оштрафованы на 11 тысяч леев.

В ходе проверок, проведенных в выходные дни в районах на востоке страны, экологические инспекторы составили 14 протоколов о правонарушениях и выписали штрафы на общую сумму 11 тысяч леев, передает rupor.md

Согласно данным Инспекции по охране окружающей среды, проверки были направлены на соблюдение экологического законодательства и правил защиты рыбных ресурсов, особенно на участке реки Днестр. Инспекторы оценили ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, примерно в 13 тысяч леев — эту сумму предстоит взыскать с ответственных лиц.

Инспекторы предупреждают, что ночная рыбалка и вылов особей, не достигших установленного размера, нарушают естественный процесс воспроизводства видов и способствуют сокращению рыбных запасов. Власти призывают рыбаков соблюдать правила рыболовства и меры по защите водных ресурсов, подчеркивая их важность для сохранения биоразнообразия и рационального использования природных богатств.

Источник
rupor.md logorupor
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