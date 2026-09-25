Резервисты Национальной армии завершили пятидневные учения.

В течение пяти дней резервисты проходили подготовку на военном полигоне, знакомясь с современной техникой и оснащением Национальной армии.

По завершении учений участникам вручили дипломы, присвоили воинские звания и выдали сертификаты об участии — в знак признательности за их вовлеченность и приложенные усилия.

Мероприятия были организованы в соответствии с Планом подготовки Национальной армии на 2026 год и действующим законодательством.

"Мы уверены, что за эти дни многие из вас, уважаемые резервисты, вновь встретились со своими бывшими командирами и сослуживцами, смогли адаптироваться к новому распорядку и пройти подготовку. Ждем вас и на следующих учениях с участием резервистов Вооруженных сил.

Благодарим всех участников за ответственное отношение, а военных инструкторов — за самоотдачу и вовлеченность", - говорится в сообщении.