theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
army
25 Сентября 2026, 19:39
23
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Резервисты Национальной армии завершили пятидневные учения

В течение пяти дней резервисты проходили подготовку на военном полигоне, знакомясь с современной техникой и оснащением Национальной армии.

Резервисты Национальной армии завершили пятидневные учения.
Резервисты Национальной армии завершили пятидневные учения.

По завершении учений участникам вручили дипломы, присвоили воинские звания и выдали сертификаты об участии — в знак признательности за их вовлеченность и приложенные усилия.

Мероприятия были организованы в соответствии с Планом подготовки Национальной армии на 2026 год и действующим законодательством.

"Мы уверены, что за эти дни многие из вас, уважаемые резервисты, вновь встретились со своими бывшими командирами и сослуживцами, смогли адаптироваться к новому распорядку и пройти подготовку. Ждем вас и на следующих учениях с участием резервистов Вооруженных сил.

Благодарим всех участников за ответственное отношение, а военных инструкторов — за самоотдачу и вовлеченность", - говорится в сообщении.

Резервисты Национальной армии завершили пятидневные учения

Резервисты Национальной армии завершили пятидневные учения

Резервисты Национальной армии завершили пятидневные учения

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
army
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте